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У російсько-українській війні загинув африканський студент, який був ув’язнений у РФ: МЗС Замбії вимагає пояснень від Росії

У російсько-українській війні було вбито 23-річного громадянина Замбії Лемехані Натана Ньіренду. У Росії він був засуджений до 9,5 років ув'язнення.

Вівторок, 15 листопада 2022, 11:51
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Про це повідомляє CNN з посиланням на МЗС Замбії.

Про смерть Ньіренду на війні у замбійському відомстві сповістили 14 листопада. У заяві МЗС мовиться, що Лемехані Натана Ньіренду було відправлено до Росії для навчання на факультеті ядерної інженерії у Московському інженерно-фізичному інституті. Навчання студента оплачував уряд Замбії.

Однак у 2020 році Ньіренда був засуджений за невстановлені злочини. Російський суд відправив замбійця за ґрати на 9,5 років. Студент відбував покарання у в’язниці середнього режиму Таєр на околиці Москви.

Африканця було вбито на полі бою 22 вересня. У Замбії про смерть свого громадянина дізнались 9 листопада. Після цього у міністерстві закордонних справ Замбії заявили, що мають термінові запитання до Москви про те, як їхні громадяни опинилися у лавах російської армії.

“Зважаючи на цей дуже сумний розвиток подій, уряд Замбії звернувся до російської влади з проханням терміново надати інформацію про обставини, за яких громадянин Замбії, який відбував ув’язнення в Москві, міг бути завербований для боротьби в Україні та згодом втратити життя”, – мовиться у заяві.

У міністерстві також стверджують, що останки вбитого Ньіренди перевезли до російського міста Ростов-на-Дону для репатріації до Замбії.

В українському МЗС також зреагували на загибель африканця у російсько-українській війні.

Речник українського відомства Олег Ніколенко у своєму Twitter-акаунті наголосив, “африканці не повинні вмирати за хворі імперські амбіції Путіна”.

Путін відправляє на війну в Україну громадян Африки, які ув’язнені в Росії. Загинув колишній замбійський студент. Ми закликаємо Африканський Союз і всі африканські держави вимагати від Росії припинити тиск на їхніх громадян”, – написав Ніколенко.

У серпні розслідування CNN виявило, що Росія вербувала в’язнів до своїх військових в обмін на їхню свободу.

Вважалося, що сотні російських ув’язнених було відправлено на війну проти України, адже, Кремлю терміново було необхідно поповнити армію живо. силою через значні втрати.

Залишається незрозумілим, скільки африканців було зараховано до російської армії.

Теги: Росія, вербування іноземців, Замбія, МЗС Замбії, Олег Ніколенко, російсько-українська війна, Україна, Африка

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