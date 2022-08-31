У російському Бєлгороді пролунали вибухи. За попередніми даними жертв немає, а в місті спрацювало ППО.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков у Telegram.

За його словами, сьогодні, 31 серпня ранок у Бєлгороді почався з кількох вибухів. Гладков уточнив, що спрацювала система ППО.

Також губернатор зазначив, що, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Місцева влада наразі перевіряє інформацію.

Гладков запевнив, що повідомить згодом, якщо матиме якусь іншу інформацію.

Зауважимо, що це не перші повідомлення про вибухи у місті. Ще раніше, у квітні 2022 року розслідувачі з міжнародної мережі Conflict Intelligence Team запевняли, що ракетний удар біля міста Бєлгород був завданий з боку РФ.

Водночас на думку начальника Головного управління розвідки Кирило Буданова, росіяни мають звикати до провокацій, які здійснюють їхні військові, зокрема до інцидентів в Бєлгороді.

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Коли на початку липня щонайменше троє людей загинули та десятки будинків пошкоджені в Бєлгороді, високопоставлений російський чиновник Андрій Клішас звинуватив Україну в обстрілі Білгорода та закликав до негайної “руйнівної” військової відповіді.