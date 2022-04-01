У російському місті Бєлгород, яке межує з Харківською областю, загорілась нафтобаза. Губернатор області В'ячеслав Гладков стверджує, що удар по нафтобазі завдали з українських гвинтокрилів.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство Интерфакс.

Видання, посилаючись на повідомлення Гладкова, пише, що нафтобаза у Бєлгороді загорілась унаслідок авіаудару, який нібито завдали українські військові з гвинтокрилів. За словами Гладкова, “гвинтокрили ЗСУ зайшли на території РФ на низькій висоті”.

Проте варто зауважити, що така версія Гладкова суперечить офіційній заяві Міноборони РФ, де нещодавно повідомили про “повне знищення української авіації”.

Губернатор Бєлгородської області додав, що жертв унаслідок пожежі немає, проте двоє працівників нафтобази отримали травми.

Він також зазначив, що місцем мешканцям нічого не загрожує, проте жителів вулиць, поблизу нафтобази, наразі вирішили переселити у більш безпечне місце.

Додамо, що декілька днів тому, 29 березня, в одному із сіл Бєлгородської області здетонували боєприпаси на місцевому складі. За офіційною інформацією, це відбулось унаслідок нехтування правилами безпеки та порушенням вимог транспортування боєприпасів.