У російському місті Красноярськ сталася масштабна пожежа. За даними місцевих ЗМІ, горить склад холодильників.

Про це повідомляють російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій РФ, а також видання “Сибирь.Реалии” у Telegram.

Зазначається, що у російському місті Красноярськ сталося займання складу на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. Пожежники евакуювали десятьох людей. За попередніми даними, постраждалих немає.

“Сибирь.Реалии”, посилаючись на місцеві видання, пише, що у Красноярську горить склад холодильників на вулиці Свердловська. ЗМІ також опублікувало відповідні відео.