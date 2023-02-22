Про це повідомляють російська пропагандистська агенція “РИА Новости” з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій РФ, а також видання “Сибирь.Реалии” у Telegram.
Зазначається, що у російському місті Красноярськ сталося займання складу на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. Пожежники евакуювали десятьох людей. За попередніми даними, постраждалих немає.
“Сибирь.Реалии”, посилаючись на місцеві видання, пише, що у Красноярську горить склад холодильників на вулиці Свердловська. ЗМІ також опублікувало відповідні відео.
“У Красноярську велика пожежа. Місцеві ЗМІ повідомляють, що горить склад холодильників на вулиці Свердловська”, — йдеться в повідомленні.
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- У російському місті Мурманськ відбулася пожежа на авіаносному крейсері “Адмірал Кузнєцов”, який знаходиться на ремонті.
- Ввечері 18 лютого стало відомо, що у Солом‘янському районі Києва зайнялося складське приміщення. На місце виїхали відповідні служби.