У російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. Місцева влада заявляє, що причиною стала "атака безпілотниками".

Про це повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram.

За його словами, буцімто внаслідок “атаки безпілотника” в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.

Він уточнив, що постраждалих немає, а пожежа локалізується: “Усі спецслужби працюють на місці”, — додав російський губернатор.

Відео займання також опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що “пожежа на аеродромі Курська через бавовну”.