Про це повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram. 

За його словами, буцімто внаслідок “атаки безпілотника” в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.

Він уточнив, що постраждалих немає, а пожежа локалізується: “Усі спецслужби працюють на місці”, — додав російський губернатор. 

Відео займання також опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що “пожежа на аеродромі Курська через бавовну”.