Про це повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт у Telegram.
За його словами, буцімто внаслідок “атаки безпілотника” в районі курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.
Він уточнив, що постраждалих немає, а пожежа локалізується: “Усі спецслужби працюють на місці”, — додав російський губернатор.
Відео займання також опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що “пожежа на аеродромі Курська через бавовну”.
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