Про це він заявив на першому міжнародному антифашистському конгресі.
Шойгу поскаржився, що начебто з 2014 року “київський режим здійснював кричущі злочини щодо громадян “Л/ДНР””.
Разом з тим, додав голова міноборони РФ, Київ взяв курс на членство у НАТО. Саме ці два чинники, запевнив Шойгу, становили “неприйнятні загрози безпеці Росії”.
На тлі цих “загроз” у лютому 2022 року верховний головнокомандуючий РФ Володимир Путін прийняв “єдине правильне рішення про проведення спецоперації”,
“Її головною метою став захист мешканців Донбасу від геноциду з боку київського режиму”, – сказав Шойгу наголосивши, що у перші дні “спецоперації” російські військові начебто зіштовхнулись з “нелюдською тактикою українських формувань”.
Зокрема він звинуватив ЗСУ у тому, що вони використовують “таку ж тактику, як німецькі нацисти під час Другої світової війни”.
- Постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов залишив допис у соцмережі з закликом “не щадити українців”. Згодом свій допис він видалив.
- За даними розвідки Великої Британії, ймовірно, що на сьогодні російські армійці готові лише до обмежених локальних атак, за участю не більше однієї роти військ.