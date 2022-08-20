У російському міністерстві оборони назвали нові причини повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема очільник відомства Сергій Шойгу заявив про "злочини київського режиму проти жителів Донбасу" та "курс України до НАТО".

Про це він заявив на першому міжнародному антифашистському конгресі.

Шойгу поскаржився, що начебто з 2014 року “київський режим здійснював кричущі злочини щодо громадян “Л/ДНР””.

Разом з тим, додав голова міноборони РФ, Київ взяв курс на членство у НАТО. Саме ці два чинники, запевнив Шойгу, становили “неприйнятні загрози безпеці Росії”.

На тлі цих “загроз” у лютому 2022 року верховний головнокомандуючий РФ Володимир Путін прийняв “єдине правильне рішення про проведення спецоперації”,

“Її головною метою став захист мешканців Донбасу від геноциду з боку київського режиму”, – сказав Шойгу наголосивши, що у перші дні “спецоперації” російські військові начебто зіштовхнулись з “нелюдською тактикою українських формувань”.

Зокрема він звинуватив ЗСУ у тому, що вони використовують “таку ж тактику, як німецькі нацисти під час Другої світової війни”.