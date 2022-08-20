Про це він заявив на першому міжнародному антифашистському конгресі.

Шойгу поскаржився, що начебто з 2014 року “київський режим здійснював кричущі злочини щодо громадян “Л/ДНР””.

Разом з тим, додав голова міноборони РФ, Київ взяв курс на членство у НАТО. Саме ці два чинники, запевнив Шойгу, становили “неприйнятні загрози безпеці Росії”.

На тлі цих “загроз” у лютому 2022 року верховний головнокомандуючий РФ Володимир Путін прийняв “єдине правильне рішення про проведення спецоперації”,

“Її головною метою став захист мешканців Донбасу від геноциду з боку київського режиму”, – сказав Шойгу наголосивши, що у перші дні “спецоперації” російські військові начебто зіштовхнулись з “нелюдською тактикою українських формувань”.

Зокрема він звинуватив ЗСУ у тому, що вони використовують “таку ж тактику, як німецькі нацисти під час Другої світової війни”.