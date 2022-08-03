Голова російського МЗС Сергій Лавров назвав візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань "бажанням Вашингтона продемонструвати свою безкарність та своє беззаконня".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Лаврова, він не розуміє, що мотивувало американських посадовців відвідати Тайвань, проте у нього немає жодних сумнівів, що цей візит “демонструє ту саму політику, про яку ми говоримо щодо ситуації в Україні”.

“Це бажання абсолютно всім довести (свою – ред.) безкарність і продемонструвати своє беззаконня”, – заявив Лавров.

Російський міністр додав, що не бачить іншої причини створювати “такий подразник буквально нізвідки”, розуміючи, що цей візит означає для Китаю.

МЗС РФ також закликало Вашингтон “утриматися від дій, що підривають регіональну стабільність і міжнародну безпеку, і визнати нову геополітичну реальність, в якій більше немає місця американській гегемонії”.

Зауважимо, що у Росії напередодні також коментували візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Зокрема у Москві заявили, що розцінюють візит Пелосі як “явну провокацію у стилі агресивної політики США щодо всебічного стримування Китаю”.