Про це заявили у Центрі розвідки Сил оборони Естонії, пише видання Delfi.
Російські війська продовжують посилювати обстріли українських міст, зокрема удару було завдано й по Миколаєву, який як більмо на оці у росіян, тому що їм не вдалося прорватися у напрямку Одеси.
За словами командира Центру розвідки Сил оборони Естонії Марго Гросберга, у наступі на сході України беруть участь від 45 до 60 тисяч військових РФ. Проте російським військам досі не вдалося остаточно захопити Маріуполь, хоча його атакує 12 тактичних груп (загалом близько 700 осіб). Водночас захоплення Маріуполя дало б змогу РФ просуватися далі до Кривого Рогу та Запоріжжя.
У російських військ на шляху до Харківської області кілька перешкод: вони не можуть обійти Рубіжне та Сєверодонецьк, але їхнє захоплення відкрило б дорогу у Слов’янську та Краматорську, а звідти вже й далі, якщо у них є подібний план, додав Гросберг.
Гросберг також зауважив, що просування військ РФ ускладнюють сильні опади.
З його слів, до 9 травня ситуація на фронті мало зміниться. Більше він не може розповісти, щоб не видати позиції українських військ.
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