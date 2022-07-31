Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух в інтервʼю “Укрінформу”.
Зазначається, що серед полонених 6 представників місцевої влади, 13 підприємців, 27 керівників підприємств, установ, закладів чи організацій: “Вони не звільнені. Їх саджають у підвали, б’ють струмом, знущаються з них, вимагають гроші, тиснуть на родини, погрожують викраденням дітей”, — сказав Старух.
Нагадаємо, що ще станом на 24 липня Олександр заявляв про 415 випадків викрадення громадян України на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
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За його словами також каже, в заручниках перебували п’ятеро неповнолітніх. Трьох із них звільнили, ще двоє залишаються в полоні: “Росіяни просто ведуть терористичну діяльність. Тих людей, яких утримують тимчасово на день чи два, погрожуючи, вимагаючи — їх узагалі тисячі”, — зауважив очільник ОВА.
Він наголосив, наразі відомо, що війська РФ утримують людей на території України. Частину вони вивозили на Донбас, частину — в Крим. Варто зауважити, що кілька десятків людей визволили за процедурою обміну, проте останнім часом таких обмінів немає.
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