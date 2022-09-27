Про це повідомив Telegram-канал “Янголів Азова”.
За словами керівниці відділу у роботі з полоненими та їхніми сім’ями Патронатної служби “Азова” Ольги Кравченко, вагітні не отримують належної медичної допомоги. Військовополонені мають не тільки бойові травми, а й хронічні захворювання.
У майже 90% полонених, яких визволили, виявлено крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження. Вони мали застарілі осколкові та вогнепальні поранення у важкій запущеній формі, бо їм не надавали належного лікування.
“Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, їх потрібно оперувати. Присутні такі травми, як перебиті сухожилля та втрата органів зору”, – розповіла Кравченко.
Жодного з полонених не відправили додому, бо кожен потребує лікування.
Служба не може нині опитувати повернених із полону військових стосовно інформації про інших в’язнів Кремля. Поки що бійці не готові до діалогу через їхній стан.
“Зараз така стадія, що ми можемо слухати тільки те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам’ятають. Тобто, вони ще не готові до такого діалогу. Тому наберіться всі терпіння — коли буде можливість, ми їх опитаємо: кого вони бачили, що вони знають, кому хтось “привіт” передавав, і зв’яжемось з родичами, але, на жаль, не зараз, не найближчим часом”, — зазначили у Патронатній службі.
Ольга Кравченко наголосила, що Місія ООН та Червоний Хрест повинні отримувати доступ до полонених українців, але Росія їх не допускає.
- 21 вересня відбувся масштабний обмін військовополонених між Україною та Росією. 215 українських героїв, оборонців Маріуполя повернулись додому.
- Служба безпеки України опублікувала відео обміну українських військовополонених, який відбувся 21 вересня.
- У мережі з’явився повний список військовослужбовців і військовослужбовиць, звільнених із російського полону в межах обміну.
- Екскомандир “Азову” Максим Жорін розповів, що військовополонені українці не знали про обмін і думали, що їх везуть на допит чи розстріл.
- Згідно з домовленістю з Туреччиною, п’ять звільнених з російського полону бойових командирів перебуватимуть під особистою протекцією президента країни Реджепа Таїпа Ердогана до кінця війни.