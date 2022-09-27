Російські окупанти утримують у полоні майже 800 азовців. Серед яких більш ніж 40 жінок, деякі з них вагітні, також є літні люди.

Про це повідомив Telegram-канал “Янголів Азова”.

За словами керівниці відділу у роботі з полоненими та їхніми сім’ями Патронатної служби “Азова” Ольги Кравченко, вагітні не отримують належної медичної допомоги. Військовополонені мають не тільки бойові травми, а й хронічні захворювання.

У майже 90% полонених, яких визволили, виявлено крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження. Вони мали застарілі осколкові та вогнепальні поранення у важкій запущеній формі, бо їм не надавали належного лікування.

“Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, їх потрібно оперувати. Присутні такі травми, як перебиті сухожилля та втрата органів зору”, – розповіла Кравченко.

Жодного з полонених не відправили додому, бо кожен потребує лікування.

Служба не може нині опитувати повернених із полону військових стосовно інформації про інших в’язнів Кремля. Поки що бійці не готові до діалогу через їхній стан.

“Зараз така стадія, що ми можемо слухати тільки те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам’ятають. Тобто, вони ще не готові до такого діалогу. Тому наберіться всі терпіння — коли буде можливість, ми їх опитаємо: кого вони бачили, що вони знають, кому хтось “привіт” передавав, і зв’яжемось з родичами, але, на жаль, не зараз, не найближчим часом”, — зазначили у Патронатній службі.

Ольга Кравченко наголосила, що Місія ООН та Червоний Хрест повинні отримувати доступ до полонених українців, але Росія їх не допускає.