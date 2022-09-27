Російські окупанти утримують у полоні майже 800 азовців. Серед яких більш ніж 40 жінок, деякі з них вагітні, та є літні люди.

Про це повідомив Telegram-канал “Янголів Азову”.

За словами керівниці відділу у роботі з полоненими та їхніми сім’ями Патронатної служби Азову Ольги Кравченко, вагітні не отримують належну медичну допомогу. Військовополонені мають не тільки бойові травми, а й хронічні захворювання.

У майже 90% полонених, яких визволили, виявлено крайню стадію анорексії, моральне та психологічне виснаження. Вони мали застарілі осколкові та вогнепальні у важкій запущеній формі, бо їм не надавали належне лікування.

“Всі осколки залишись у хлопців та дівчат всередині тіла, які потрібно оперувати. Присутні травми як перебиті сухожилля та втрата органів зору”, – розповіла Кравченко.

Жодного з полонених не відправили додому, бо кожен потребує лікування.

Служба не може нині опитувати повернених із полону військових стосовно інформації про інших в’язнів Кремля. Поки бійці не готові до діалогу через їхній стан.

“Зараз така стадія, що ми можемо слухати тільки те, що вони кажуть. Коли ми задаємо питання, то бійці знічуються та кажуть, що не пам’ятають. Тобто вони ще не готові до такого діалогу. Тому наберіться всі терпіння — коли буде можливість, ми їх опитаємо: кого вони бачили, що вони знають, кому хтось “привіт” передавав, і зв’яжемось з родичами, але на жаль не зараз, не найближчим часом”, — зазначили в Патронатній службі.

Ольга Кравченко наголосила, що Місія ООН та Червоний Хрест повинні отримувати доступ до полонених українців, але Росія їх не допускає.