Джерело: пресслужба Мінреінтеграції

“За даними Національного інформаційного бюро, станом на кінець червня 2023 року в російському полоні перебуває 126 жінок. З них 46 військових і 80 цивільних”, – йдеться у дописі.

Також у відомстві додали, що 23 незаконно утримувані жінки мають дітей: 14 військових мають 23 дитини й 9 цивільних мають 15 дітей.

Як повідомляли #Букви, РФ утримує у заручниках щонайменше понад 20 тисяч цивільних громадян. І тут йдеться лише про тих, чиї родичі офіційно звернулись до українського омбудсмена по допомогу. Але справжня цифра може бути набагато більшою.

Варто зауважити, що 8 червня у Координаційному штабі відбулася онлайн-зустріч з об’єднанням родин бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомив, що РФ блокує доступ до значної кількості місць утримання, які розташовані як на її території, так і на тимчасово окупованих українських територіях, а це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, з 2 травня всі дані про зниклих вносять у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.