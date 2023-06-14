Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС
Зазначається, що через сильні опади у вигляді дощу у Сочі з берегів вийшла ріка Мацеста.
Вона затопила прибудинкові території та дороги. Також через затоплення пошкоджено газопровід.
Місцева влада ухвалила рішення закрити місцеві пляжі та заборонити купання.
Також повідомляється, що жертв чи постраждалих внаслідок затоплення немає.
- Після того, як в селах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини сходить вода, російські загарбники грабують місцевих.