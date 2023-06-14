У російському курортному місті Сочі через сильні опади з берегів вийшла ріка Мацеста, яка затопила вулиці та будинки.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Зазначається, що через сильні опади у вигляді дощу у Сочі з берегів вийшла ріка Мацеста.

Вона затопила прибудинкові території та дороги. Також через затоплення пошкоджено газопровід.

Місцева влада ухвалила рішення закрити місцеві пляжі та заборонити купання.

Також повідомляється, що жертв чи постраждалих внаслідок затоплення немає.