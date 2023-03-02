Про це повідомляє російська служба BBC.
Зазначається, що Орлов воював на Донбасі, а також в Сирії. В Україні його раніше внесли в санкційні списки як найманця ПВК “Вагнер”.
Адміністрації Владивостока, а також в школі його називають “Героєм Росії”, втім родина загиблого росіянина заявила, що таку нагороду йому не вручали. Також про це невідомо й керівництву школи, де буцімто просто дотримувалися вказівок міської влади.
Відповідну постанову про перейменування підписали ще в жовтні 2022 року, але про це не повідомляли, а ні місцеві ЗМІ, а ні керівництво навчального закладу. Як пише російська служба BBC, Орлов загинув в Україні влітку 2022 року.
Зараз у РФ загиблих на війні в Україні роблять так званим “прикладом для наслідування”. Тенденції до перейменування шкіл спостерігаються в Амурській та Бєлгородській області, Башкортостані, Брянській і Воронезькій області, Дагестані, Калузькій, Новосибірській, Ростовській області, Татарстані й Ульяновській області.
- Президент Сербії Александар Вучич пообіцяв, що громадян його країни, які долучилися до російської приватної військової компанії “Вагнер”, притягнуть до відповідальності.
- 26-річного колишнього командира російської групи найманців ПВК “Вагнер” Андрія Медведєва, звинувачують у насильницькому інциденті щодо поліцейського біля пабу Andy’s в Осло. Раніше він запросив притулок у Норвегії, тікаючи з Росії.
- 25 лютого Європейський Союз запровадив додаткові санкції проти осіб та організацій, пов’язаних із “групою Вагнера”.