У російському місті Владивосток перейменували школу №14 на честь убитого в Україні Євгена Орлова — найманця ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє російська служба BBC.

Зазначається, що Орлов воював на Донбасі, а також в Сирії. В Україні його раніше внесли в санкційні списки як найманця ПВК “Вагнер”.

Адміністрації Владивостока, а також в школі його називають “Героєм Росії”, втім родина загиблого росіянина заявила, що таку нагороду йому не вручали. Також про це невідомо й керівництву школи, де буцімто просто дотримувалися вказівок міської влади.

Відповідну постанову про перейменування підписали ще в жовтні 2022 року, але про це не повідомляли, а ні місцеві ЗМІ, а ні керівництво навчального закладу. Як пише російська служба BBC, Орлов загинув в Україні влітку 2022 року.

Зараз у РФ загиблих на війні в Україні роблять так званим “прикладом для наслідування”. Тенденції до перейменування шкіл спостерігаються в Амурській та Бєлгородській області, Башкортостані, Брянській і Воронезькій області, Дагестані, Калузькій, Новосибірській, Ростовській області, Татарстані й Ульяновській області.