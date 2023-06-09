У російському Воронежі на житлову багатоповерхівку впав невідомий безпілотник. За даними місцевої влади, є постраждалі.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Інцидент трапився на вулиці Белінського у Воронежі.

За попередніми даними, на багатоповерхівку впав безпілотник. На місці інцидентну працюють всі відповідні служби.

Згодом губернатор області повідомив, що унаслідок падіння безпілотника поранень зазнали двоє осіб. Згодом стало відомо вже про трьох постраждалих. Всі вони зазнали поранень уламками скла.

Окрім цього, пошкоджено ще декілька квартир багатоповерхівки.

Зазначається, що вулиця Белінського, де трапився інцидент, розташована у Центральному районі Воронежа. Недалеко розмішені державний університет та обласна влада.