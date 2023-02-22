Вранці 22 лютого у низці російських міст пролунав сигнал повітряної тривоги на радіостанціях. У РФ його назвали "фейковим", звинувативши хакерську атаку.

Про це повідомляють російські пропагандистські агенції “РИА Новости“, а також ТАСС у Telegram з посиланням на МНС РФ.

За словами прокремлівських ЗМІ, оголошення про повітряну тривогу на радіостанціях у російських містах “не відповідає дійсності”, адже нібито “відбулася атака хакерів”.

Через “хакерську атаку” на сервери низки комерційних радіостанцій у деяких регіонах країни в етері прозвучала інформація про “оголошення повітряної тривоги та загрозу ракетного удару”, пише ТАСС.

“У кількох російських регіонах радіо прозвучало фейкове повідомлення “про загрозу ракетного удару”. МНС Росії повідомило, що причина — атака хакера, інформація є фейком і не відповідає дійсності”, — зазначили в “РИА Новости”.