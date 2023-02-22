Про це повідомляють російські пропагандистські агенції “РИА Новости“, а також ТАСС у Telegram з посиланням на МНС РФ.
За словами прокремлівських ЗМІ, оголошення про повітряну тривогу на радіостанціях у російських містах “не відповідає дійсності”, адже нібито “відбулася атака хакерів”.
Через “хакерську атаку” на сервери низки комерційних радіостанцій у деяких регіонах країни в етері прозвучала інформація про “оголошення повітряної тривоги та загрозу ракетного удару”, пише ТАСС.
“У кількох російських регіонах радіо прозвучало фейкове повідомлення “про загрозу ракетного удару”. МНС Росії повідомило, що причина — атака хакера, інформація є фейком і не відповідає дійсності”, — зазначили в “РИА Новости”.
- Президент США Джо Байден під час візиту до Києва відвідав Михайлівський собор. Коли він із президентом України Володимиром Зеленським вийшли зі стін храму, у столиці пролунала сирена повітряної тривоги. Кадри з двома президентами, які йдуть під звуки сирени, розійшлися соцмережами не лише України, але й по іноземних ЗМІ.
- У звіті Google йдеться, що російські хакери, спонсоровані урядом РФ, протягом 2022 року майже постійно здійснювали цифрові атаки на українські цілі. Порівняно з 2020 роком кібернапади збільшилися до 250%.
- За даними пошукової системи Google, російські кібератаки в країнах НАТО за минулий рік зросли в чотири рази проти показника 2020 року. В Україні кількість російських кібератак за той самий період зросла втричі.