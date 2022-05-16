На думку військових експертів, у російських збройних сил, ймовірно, закінчилися боєздатні резервісти, що змушує російське військове командування об’єднувати солдатів з багатьох різних елементів, серед них – приватні військові компанії та "ополчення-посередники", у нібито регулярні армійські підрозділи та морську піхоту.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що близько 2,5 тис. російських резервістів тренуються в Бєлгородській, Воронезькій та Ростовській областях для посилення наступальних операцій російських військ в Україні.

Однак, на переконання експертів, навряд чи ця кількість резервістів створить достатньо сил для поповнення російських підрозділів. За повідомленнями, ці підрозділи втратили до 20% укомплектованості на деяких ділянках. Ще більшою втратою для ЗС РФ стала батальйонна тактична група, яка була в основному знищена нещодавно під час спроби переправитись через річку Сіверський Донець.

В Управлінні військової розвідки України заявили, що російські війська проводять приховану мобілізацію та створюють нові підрозділи з новомобілізованим особовим складом, який, ймовірно, не має достатньої підготовки, щоб бути ефективним, і не має мотивації до бою. Російські війська також направили нових військовозобов’язаних з окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей для ведення наступу в районі Харкова, ймовірно, через відсутність достатніх резервів.

Повідомляється, що російські приватні військові компанії формують зведені підрозділи з десантними елементами через значні втрати живої сили. Денатурація елітних повітряно-десантних підрозділів з найманцями шокує і буде найчіткішим свідченням того, що Росія вичерпала свої наявні боєздатні резерви живої сили.

Зокрема відомо, що російська 810-та гвардійська морська піхотна бригада приймає особовий склад з інших підрозділів Чорноморського флоту, навіть членів екіпажу кораблів. Новосформовані або перегруповані підрозділи навряд чи будуть ефективними в бою, переконані експерти з Інституту вивчення війни.