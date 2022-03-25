За даними Генерального управління розвідки міністерства оборони України російським військовим, які беруть участь у війні проти України, не можуть виплатити обіцяні кошти.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

Зокрема, держава-окупант не може забезпечити своїх військових обіцяними раніше виплатами, адже ці виплати, як з’ясувалось, не передбачені у бюджеті РФ. А враховуючи незадовільний фінансовий стан Росії, через запроваджені санкції, додаткові кошти для виплат знайти неможливо.

До прикладу, у тимчасового окупованій АР Крим, після виплати “відряджувальних” коштів тим, хто брав участь у війні проти України, ліміт коштів за лютий повністю вичерпано, а фінансування за березень – відсутнє.

Така ж ситуація і з оплатою для приватних найманців із так званих “ПВК”, які також воюють проти України. Вони все частіше відмовляються їхати в Україну, оскільки не отримують виплат, які вказані у контракті.