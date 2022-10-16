До Росії вже стали приходити перші повідомлення про смерть нещодавно мобілізованих на фронті в Україні. Похоронки почали приходити вже через кілька тижнів після оголошення часткової мобілізації.

Про це повідомило The Guardian.

Мобілізовані громадяни РФ загинули через кілька тижнів після оголошення Володимиром Путіним мобілізації 21 вересня. Видання зазначило, що перші труни повертаються з росіянами, яким “спочатку обіцяли швидку “спецоперацію”, а тепер закликали йти воювати”. Журналісти вважають, що загибель новоспечених солдатів може стати “ще одним переламним моментом для Росії”.

У Челябінській області 13 жовтня повідомили про загибель 5 мобілізованих солдатів. Ще про четверо загиблих стало відомо у Красноярському краї.

Видання зазначило, що 14 жовтня Путін на пресконференції в столиці Казахстану Астані заявляв, що в Україні вже воюють 16 тисяч мобілізованих. Водночас вже нібито 222 тисячі росіян призвано.

Крім смертей на фронті в РФ мобілізація “супроводжується повідомленнями про зневагу, незрозумілі смерті та самогубства”. 14 жовтня у місті Партизанськ було знайдено повішеним на паркані тіло російського військового призовника. Під Санкт-Петербургом під час навчань на військовій базі застрелилася одна людина, а інший житель Сибіру перерізав собі горло у їдальні.