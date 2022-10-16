Про це повідомило The Guardian.
Мобілізовані громадяни РФ загинули через кілька тижнів після оголошення Володимиром Путіним мобілізації 21 вересня. Видання зазначило, що перші труни повертаються з росіянами, яким “спочатку обіцяли швидку “спецоперацію”, а тепер закликали йти воювати”. Журналісти вважають, що загибель новоспечених солдатів може стати “ще одним переламним моментом для Росії”.
У Челябінській області 13 жовтня повідомили про загибель 5 мобілізованих солдатів. Ще про четверо загиблих стало відомо у Красноярському краї.
Видання зазначило, що 14 жовтня Путін на пресконференції в столиці Казахстану Астані заявляв, що в Україні вже воюють 16 тисяч мобілізованих. Водночас вже нібито 222 тисячі росіян призвано.
Крім смертей на фронті в РФ мобілізація “супроводжується повідомленнями про зневагу, незрозумілі смерті та самогубства”. 14 жовтня у місті Партизанськ було знайдено повішеним на паркані тіло російського військового призовника. Під Санкт-Петербургом під час навчань на військовій базі застрелилася одна людина, а інший житель Сибіру перерізав собі горло у їдальні.
- Через погане матеріальне забезпечення мобілізованих російських військових до міста Пологи Запорізької області прибув підрозділ РФ, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що публічні повідомлення про перших загиблих серед нещодавно мобілізованих росіян викликали нову критику у бік російського військового командування.