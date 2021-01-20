У російській «Лізі сміху» Зеленського виступатимуть команди з «ДНР»

Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу КВН у Порядку виступів команд на кастинг-фестивалі “Ліга Сміху”.
У списку команд-учасниць кастингу колективи “Дуэт имени нет” і “Все Пуteam” вказані як донеччани з “Донецької народної республіки”.
Зазначимо, що кастинг відбудеться 25−27 січня в московському Домі КВН.
Наразі на кастинг нового проєкту СТС зареєструвалися п’ять команд з материкової частини України: “МУА Планета земля”, “Збірна медиків” (Одеса), “Збірна Одеси”, “Падик 19” (Запоріжжя), “Подруги твого хлопця” (Харків); та дві – з окупованого Росією Криму: B.A.N.G. (Керч) і “Ельвад Вагнер” (Сімферополь).
Нагадаємо, на російському телеканалі СТС у 2021 році вийде власна версія українського проєкту “Ліга Сміху”. Про запуск “Ліги сміху” на російському телебаченні під час прямого ефіру розповіли редактори Міжнародного союзу КВН Тимофій Куц і Євген Донських.
- Раніше повідомлялося, що російський телеканал “СТС” покаже новий серіал української студії “Квартал 95” під назвою “Папік”.