У російській «Лізі сміху» Зеленського виступатимуть команди з «ДНР»

У російській версії українського проєкту "Ліга Сміху", правами на торгову марку якого володіє президент Володимир Зеленський, візьмуть участь команди з окупованих Донецька, Керчі та Сімферополя.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного союзу КВН у Порядку виступів команд на кастинг-фестивалі “Ліга Сміху”.

У списку команд-учасниць кастингу колективи “Дуэт имени нет” і “Все Пуteam” вказані як донеччани з “Донецької народної республіки”.

Зазначимо, що кастинг відбудеться 25−27 січня в московському Домі КВН.

Наразі на кастинг нового проєкту СТС зареєструвалися п’ять команд з материкової частини України: “МУА Планета земля”, “Збірна медиків” (Одеса), “Збірна Одеси”, “Падик 19” (Запоріжжя), “Подруги твого хлопця” (Харків); та дві – з окупованого Росією Криму: B.A.N.G. (Керч) і “Ельвад Вагнер” (Сімферополь).

Нагадаємо, на російському телеканалі СТС у 2021 році вийде власна версія українського проєкту “Ліга Сміху”. Про запуск “Ліги сміху” на російському телебаченні під час прямого ефіру розповіли редактори Міжнародного союзу КВН Тимофій Куц і Євген Донських.