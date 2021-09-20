Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс” із посиланням на службу швидкої допомоги та представників вишу.
“Невідомий проник на територію Пермського державного університету і відкрив стрілянину по студентах і викладачах. Є загиблі і постраждалі”, – повідомило “Інтерфаксу” джерело.
“Я підтверджую інформацію, у нас дійсно сталася стрілянина. Ми з колегами в конференц-залі, частина співробітників закрилися зсередини, інші співробітники закрилися в своїх кабінетах. Був хлопець в масці, який стріляв з травмата”, – сказав представник прес-служби університету.
ПГНІУ також закликав студентів закритися в аудиторіях. “Якщо ви на даний момент знаходитеся в університеті, якщо ви перебуваєте в аудиторії, будь ласка, постарайтеся закритися зсередини і залишатися на місці. Якщо ви перебуваєте на території кампусу, покиньте територію, якщо це можливо”, – йдеться в повідомленні вишу.
У соціальних мережах з’явився відео-ролик, на якому видно, як студенти вистрибують з вікон університету.
У свою чергу агентство “РБК” з посиланням на свої джерела повідомляє, що зловмисника знешкодили.
- 29 серпня у Запоріжжі на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрілянину.