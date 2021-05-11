У російському місті Казань в школі сталася стрілянина, внаслідок якої загинули, щонайменше, 11 осіб.

Про це повідомляють російські інформагентства ТАСС, Інтерфакс та РБК.

Зокрема, серед загиблих – вісім дітей і один вчитель. Ще 12 дітей і один дорослий госпіталізовані. Загалом, постраждали 32 людини. Всього в школі перебували 714 дітей і близько 70 співробітників, включаючи 52 педагога.

Зараз на місці події працюють правоохоронні органи і екстрені служби.

Зазначається, що стрілянину в школі № 175 відкрили двоє невідомих. Одного з нападників вже затримано. Ним виявився 17-річний підліток. Другий – міг залишатися в будівлі та утримувати заручників. Наразі його нейтралізували в одному з класів на четвертому поверсі.







