Про це повідомляють #Букви.
Шоу відбудеться на арені Ahoy. Початок – о 22:00 за київським часом.
Цьогоріч “Євробачення” традиційно транслюватимуть два українських телеканали – UA: Перший і СТБ.
Крім того, глядачі зможуть слідкувати за фіналом “Євробачення” на сайті конкурсу та на Facebook-сторінці “Євробачення”.
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У фіналі “Євробачення-2021” виступлять представники 26 країн, у тому числі й український гурт Go_A з піснею “Шум” (під номером 19).
Виступи відбуватимуться в такому порядку:
1. Кіпр: Elena Tsagrinou – “El Diablo”;
2. Албанія: Anxhela Peristeri – “Karma”;
3. Ізраїль: Eden Alene – “Set Me Free”;
4. Бельгія: Hooverphonic – “The Wrong Place”;
5. Росія: Manizha – “Russian Woman”;
6. Мальта: Destiny – “Je Me Casse”;
7. Португалія: The Black Mamba – “Love Is On My Side”;
8. Сербія: Hurricane – “Loco Loco”;
9. Велика Британія: James Newman – “Embers”;
10. Греція: Stefania – “Last Dance”;
11. Швейцарія: Gjon’s – “Tears Tout l’Univers”;
12. Ісландія: Daði og Gagnamagnið – “10 Years”;
13. Іспанія: Blas Cantó – “Voy A Quedarme”;
14. Молдова: Natalia Gordienko – “Sugar”;
15. Німеччина: Jendrik – “I Don’t Feel Hate”;
16. Фінляндія: Blind Channel – “Dark Side”;
17. Болгарія: Victoria – “Growing Up Is Getting Old”;
18. Литва: The Roop – “Discoteque”;
19. Україна: Go_A – “SHUM”;
20. Франція: Barbara Pravi – “Voilà”;
21. Азербайджан: Efendi – “Mata Hari”;
22. Норвегія: TIX – “Fallen Angel”;
23. Нідерланди: Jeangu Macrooy – “Birth Of A New Age”;
24. Італія: Måneskin – “Zitti E Buoni”;
25. Швеція: Tusse – “Voices”;
26. Сан-Марино: Senhit – “Adrenalina”.
На YouTube відбуватиметься стрім з коментаторської студії UA:Перший (але без трансляції власне шоу).
Варто зазначити, що в фіналі беруть участь по 10 країн, які за результатами голосування отримали найбільше балів у півфіналах; країна, яка приймає конкурс, – Нідерланди; та країни “великої п’ятірки” (засновники конкурсу) – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.
- Раніше #Букви нагадували історію виступів України на пісенному конкурсі “Євробачення”.
- Пісня “Shum” гурту Go_A, з якою вони представляють Україну на “Євробаченні” потрапила до рейтингу ТОП 50 трендів Spotify.