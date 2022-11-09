Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що Іран – далеко не єдина країна, до якої Росія зверталась за військовою допомогою.

Про це він заявив в інтерв’ю La Repubblica.

За даними української розвідки, Кремль шукав військової допомоги для продовження війни проти України у таких країн, як Китай, Північна Корея та, ймовірно, Киргизстану.

За даними Скібіцького, у цих держав Росія просила про поставки зброї, зокрема боєзапасів для РСЗВ “Смерч” та “Ураган”.

“Є країни, такі як Казахстан і Узбекистан, які допомагають Росії обходити санкції, продаючи їм американські та японські цивільні компоненти, необхідні для створення ракет”, – додав він.

Скібіцький також додав, що Росія не володіє “суперсучасним озброєнням”, яке демонструє на своїх військових парадах.

“Це просто інсценізація. Москва не може сама виробляти високотехнологічну зброю, тому звертається до інших країн”, – сказав представник ГУР.