Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що українські військовополонені досі перебувають в Угорщині під наглядом, контакт і зв’язок з ними обмежений.

Джерело: Андрій Юсов в ефірі “Радіо Свобода”

“Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними – у присутності третіх осіб, лімітований”, – зауважив він.

Також Юсов додав, що в української влади є попередній список військовополонених, яких передали Угорщині.

Він відзначив, що, згідно з міжнародним правом, список українських військовополонених мав надати Міжнародний комітет Червоного Хреста, який перед цим мав отримати ці відомості від Росії.

Водночас представник ГУР МО підкреслив, що “подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом”.

“Ми повинні отримати комунікацію з усіма, і родичі повинні спілкуватися з усіма звільненими. Цього наразі не відбулось”, – прокоментував він.

За словами Юсова, українській стороні було відомо про російську спецоперацію з передачі українських військовополонених Угорщині ще до офіційних заяв. Київ надсилав запити щодо підтвердження чи спростування цієї інформації, проте Будапешт заперечував факт проведення операції.

Нагадаємо, за посередництва російської православної церкви (РПЦ) до Угорщини переправили 11 українських військовополонених. Українська сторона дізналася про передачу своїх громадян до третьої країни зі ЗМІ, оскільки уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Нині МЗС України вимагає допустити консула до полонених, яких Будапешт утримує в ізоляції.

Своєю чергою, речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що Київ дізнався про передачу 11 українців угорського походження з публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

9 червня до Міністерства запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

За словами в радника Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Івана Ангеліна в коментарі “Суспільному“, нині невідомо, на яких підставах військові перебувають в Угорщині, і чому їх не відпускають в Україну.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час обговорення у Парламенстькій асамблеї Ради Європи заявив, що Будапешт не причетний до ввезення в їхню країну 11 українських військовополонених. Нібито громадян передали релігійні організації, але держава до цього не залучена.