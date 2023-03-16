За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ), Росії не вистачає артилерійських снарядів, і вона намагається знайти їх в інших країнах.

Про це представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів в етері телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, українська розвідка володіє документами про розвиток співробітництва Росії та намірів і планів Кремля щодо отримання боєприпасів, реактивних снарядів та іншої техніки.

“Ми достеменно знаємо, що вони активно працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з тою самою М’янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу”, – зазначив Скібіцький.

Він додав, що Росія направила своїх держслужбовців, зокрема з міноборони, служби зовнішньої розвідки та інших відомств, щоб отримати якомога більше допомоги у вигляді боєзапасів від інших країн, аби продовжувати війну проти України.

Однак, додав представник ГУР, інші країни з обережністю ставляться до можливості допомогти РФ, побоюючись потрапити під міжнародні санкції. На даний час ці країни очікують на результати наступальних дій військ РФ проти ЗСУ.

Щодо Ірану, то у розвідці наголосили,що він допомагає Росії з озброєнням. Більше того, Росія намагається отримати також інші БПЛА та балістичні ракети.

“Стосовно балістичних ракет багато факторів. Сам Іран перебуває під міжнародними конвенціями, резолюціями Радбезу ООН. Росія намагається отримати (балістичні ракети), але поки що достеменної інформації щодо передачі цього озброєння Росії немає”, – пояснив Скібіцький.

За його словами, Іран також зайняв вичікувальну позицію – навіть попри те, що прагне отримати від РФ так зване “новітнє озброєння”, технології атомної енергетики, ракетних програм.