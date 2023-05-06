У РФ заявили, що у межах обміну полоненими, під час якого звільнили 45 захисників "Азовсталі", до Росії повернули трьох пілотів. Ці твердження прокоментували в українській розвідці.

Про це повідомляє “Громадське”, посилаючись на коментар представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова.

6 травня Україна повернула з полону ще 45 захисників “Азовсталі”. Йдеться про 42 захисників та трьох захисниць “Азовсталі”.

У відповідь на це у Міноборони РФ заявляли, що до Росії, нібито повернулися троє російських пілотів.

На запитання журналістів, чи обміняли всіх українських захисників на трьох росіян, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відповів: “Ми офіційно це не можемо коментувати, але якщо зіставити офіційні повідомлення України та орків”

Так, у російському оборонному відомстві сказали, що “внаслідок складного переговорного процесу” повернулися троє пілотів-окупантів, яким у полоні буцімто “загрожувала смертельна небезпека”.

Зауважимо, що серед звільнених українських захисників є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на “Азовсталі”.

Також є український військовий, який до широкомасштабного вторгнення РФ був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.