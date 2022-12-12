З початку вторгнення до України Росія продовжує виробляти ракети. За місяць РФ виготовляє близько 40 нових ракет.

Про це повідомило New York Times.

Видання помітило, що неодноразово повідомлялося, що у Росії закінчуються запаси найсучасніших високоточних ракет.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, російські збройові заводи продовжують виробляти нові ракети. З початку широкомасштабної війни проти України країна-агресор виробила 240 точних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Раніше повідомлялося, що РФ запустила по цивільній інфраструктурі України ракети, які виготовила через кілька місяців після того, як Захід запровадив санкції. Обмеження мали позбавити Москву компонентів, необхідних для виробництва цих боєзапасів.

Зокрема інший представник ГУР Міноборони Андрій Юсов казав, що у РФ запаси високоточного ракетного озброєння, як-то “Калібри” та “Іскандери”, впали до критичного низького рівня. Натомість запасів С-300, які застосовують по прифронтових містах, ще достатньо.