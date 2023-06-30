Офіційні особи США, посилаючись на перші звіти розвідки, повідомили, що російська влада, схоже, затримала високопоставленого генерала Сергія Суровікіна за підозрою в тому, що він брав участь або знав про планування невдалого заколоту ПВК "Вагнер".

Джерело: The New York Times

У виданні наголосили, що ситуація навколо ймовірного затримання Суровікіна залишається туманною, а тому представники США попередили, що перші звіти не є переконливими і не можуть дати додаткових подробиць.

Американські офіційні особи не скажуть — або не знають — чи був він офіційно заарештований, чи просто протриманий для допиту.

У Росії зосереджена увага на долі генерала Суровікіна, колишнього командувача військами РФ в Україні, після повідомлення NYT про те, що розвідувальні служби США вважають, що він заздалегідь знав про повстання, очолюване Євгеном Пригожиним, проти військового керівництво Росії.

Високопоставлений дипломат країни-члена НАТО сказав, що чітких розвідданих бракує, але обережні коментарі речника Кремля Дмитра Пєскова, у яких він відхилив питання про місцезнаходження Суровікіна, здається, підтверджують затримання.

Про затримання Суровікіна раніше повідомляло The Financial Times.

Про долю Суровікіна в російських ЗМІ з’являлися суперечливі повідомлення. Деякі провоєнні блогери в Telegram повідомили цього тижня, що його заарештували, тоді як іннші цю інформацію заперечують.

Один популярний обліковий запис опублікував запис інтерв’ю з жінкою, яку назвали донькою генерала Суровікіна, яка заперечувала, що її батька заарештували.

“З ним нічого не сталося. Він на своїй роботі”, — сказала вона.

Американські спецслужби намагалися дізнатися більше про потенційну роль Суровікіна у заколоті Пригожина: чи він просто знав про це, чи допомагав спланувати його.

Деякі західні аналітики заявили, що очевидне затримання Суровікіна та невизначеність щодо долі інших старших офіцерів можуть вдарити по моральному духу російських військ.

“Те, що згори не було чіткого сигналу про становище цих високопоставлених генералів після заколоту Пригожина, не може бути корисним для морального духу”, — сказав Семюель Чарап, аналітик з Росії корпорації RAND.

“Зокрема Суровікін, як відомо, популярний серед рядового складу. Якщо його заарештували, а зверху немає пояснень, можна припустити, що його підлеглі можуть бути стурбовані власною безпекою, а не війною”, — сказав Чарап.

ДОВІДКА: про затримання Суровікіна першим 29 червня повідомило The Moscow Times з посиланням на свої джерела.

Фахівці Інституту вивчення війни прокоментували інформацію про ймовірний арешт російського генерала Сергія Суровікіна. На думку аналітиків, таким чином Кремль намагається очистити міноборони РФ від осіб, які були близькими до очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.