У розвідці Великої Британії прокоментували розміщення Росією у Білорусі винищувачів, які здатні нести ракети "Кинджал".

Про це йдеться у Twitter міноборони Сполученого Королівства.

На зображеннях від 17 жовтня чітко помітно, що на білоруському аеродромі Мачулищі припарковані два літаки-перехоплювачі МіГ-31К FOXHOUND, а велика каністра зберігалася неподалік у земляному насипі.

“Ймовірно, каністра пов’язана з балістичною ракетою повітряного запуску AS-24 KILLJOY (ракета “Кинджал” – ред.), великогабаритним боєприпасом, для перенесення якого пристосований варіант МіГ-31К”, – наголосили розвідники.

Зазначається, що Росія прийняла на озброєння “Кинджали” у 2018 році, однак досі не розгортала їх на території Білорусі.

Також повідомляється, що декілька разів окупанти застосовували ракети цього типу для обстрілу України, однак кількість цих ракет у РФ, ймовірно, дуже обмежена.

“Росія продовжує використовувати свої передові боєприпаси великої дальності проти цілей обмеженого оперативного значення. Маючи радіус дії понад 2000 км, базування “Кинджалів” в Білорусі дає Росії невелику додаткову перевагу з точки зору вражання додаткових цілей в Україні. Ймовірно, Кремль здійснив розгортання цих ракет у Білорусі головним чином для того, щоб повідомити Заходу та зобразити Білорусь як дедалі більшого співучасника війни”, – мовиться у повідомленні.