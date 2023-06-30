Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
За даними SIPRI, військовий бюджет РФ на 2023 рік становить приблизно 6,6 трильйона рублів (85,8 мільярда доларів США).
Це дорівнює приблизно 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році, до повномасштабного вторгнення в Україну.
Однак справжні військові витрати Росії залишаються невизначеними через брак прозорості, включно з використанням секретних бюджетних статей, на які припадає приблизно 22% загального бюджету російського уряду.
Фахівці зауважили, що хоча на війну проти України кремль витрачає частину військового бюджету, збільшення витрат свідчать про вартість цієї війни.
Крім того, Росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на оборону через війну, включаючи витрати на безпеку в окупованих регіонах і оборонні заходи в регіонах, що межують з Україною.
- З початку повномасштабної російсько-української війни у Росії все частіше почали використовувати готівку, що, за словами експертів, може свідчити про зміни в економіці країни, кожні з яких не є добрими.