Британські розвідники проаналізували звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) за червень 2023 року, щодо витрат Росії на війну.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

За даними SIPRI, військовий бюджет РФ на 2023 рік становить приблизно 6,6 трильйона рублів (85,8 мільярда доларів США).

Це дорівнює приблизно 4,4% ВВП Росії порівняно з 3,6% у 2021 році, до повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак справжні військові витрати Росії залишаються невизначеними через брак прозорості, включно з використанням секретних бюджетних статей, на які припадає приблизно 22% загального бюджету російського уряду.

Фахівці зауважили, що хоча на війну проти України кремль витрачає частину військового бюджету, збільшення витрат свідчать про вартість цієї війни.

Крім того, Росія майже напевно зіткнеться з додатковими прямими бюджетними витратами на оборону через війну, включаючи витрати на безпеку в окупованих регіонах і оборонні заходи в регіонах, що межують з Україною.