Про це повідомив голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай.
Дія азотної кислоти небезпечна при вдиханні, ковтанні, при потраплянні на шкіру та слизову оболонку. Пари кислоти викликають подразнення дихальних шляхів. При слабких отруєннях людина відчуває ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість тощо. Набряк легенів характерний при важких отруєннях.
Протигази допоможуть захиститися від парів і туману азотної кислоти. Сергій Гайдай закликав місцевих жителів підготувати вологі маски для обличчя.
Азотна кислота небезпечна при контакті з очима. Це може викликати тяжке ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви. Внаслідок цього можлива втрата зору.
Перша допомога
Якщо азотна кислота попала в очі, то необхідно промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. Уражену поверхню шкіри треба обмити водою разом із питною содою та милом. При проковтуванні азотної кислоти рекомендовано промивання шлунку великою кількістю води.
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