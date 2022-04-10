У зоні відчуження через російських військових, які копали окопи, рівень радіації зріс. У деяких місцях Рудого лісу показник перевищує норму у 50 разів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр зазначив, що у різних місцях рівень перевищеного показника радіації може колихатися на 10, 20, 30 і навіть 50 разів більше за норму. Зокрема загарбники, які перебували у Чорнобильській зоні та безпосередньо мали контакт з ґрунтом, отримали великі дози радіаційного опромінення. Внаслідок цього їхня техніка теж заражена і може наражати на небезпеку оточуючих.

Чорнобильська АЕС повернулася під контроль Збройних Сил України після 31 березня. Проте Запорізька АЕС досі окупована і там перебувають 300-500 російських військових. Також на території є понад 50 одиниць важкої техніки.