Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Міністр зазначив, що у різних місцях рівень перевищеного показника радіації може колихатися на 10, 20, 30 і навіть 50 разів більше за норму. Зокрема загарбники, які перебували у Чорнобильській зоні та безпосередньо мали контакт з ґрунтом, отримали великі дози радіаційного опромінення. Внаслідок цього їхня техніка теж заражена і може наражати на небезпеку оточуючих.
Чорнобильська АЕС повернулася під контроль Збройних Сил України після 31 березня. Проте Запорізька АЕС досі окупована і там перебувають 300-500 російських військових. Також на території є понад 50 одиниць важкої техніки.
- Нагадаємо, у приміщеннях Чорнобильської АЕС, де понад місяць перебували російські загарбники, зафіксовано перевищення норми радіації: окупанти занесли до будівлі радіоактивні матеріали після відвідування Рудого лісу.
- Під час відходу російські війська вивезли через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки. Є ризики, що вона може бути радіаційно зараженою та становити небезпеку для людей.
- Раніше в Енергоатомі заявили, що після перших ознак променевої хвороби окупанти злякалися та покидають ЧАЕС.
- Відомо, що російські солдати без відповідного захисту проїхали територією Рудого лісу у зоні відчуження. Через це піднявся радіоактивний пил, який є надзвичайно небезпечним для людського організму, і яким вони “надихалися”.