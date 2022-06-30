29 червня на території Румунії з рейок зійшли 15 українських вагонів-зерновозів.

Про це повідомив голова правління акціонерного товариства “Укрзалізниця” Олександр Камишин.

Вагони були у складі поїзда, який містив у собі ще 32 вагони, що поверталися порожніми після вивантаження зерна у порту Румунії. Всі 32 вагони належать українському приватному оператору.

Зерновози рухались на візках під колію, відстань якої між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм. Переставлені вони були у місті Унгени, що знаходиться в Молдові. Відповідно, ці візки належать молдовській залізниці.

За оперативною інформацією, причина сходу з рейок українських вагонів – за колійним господарством. Наразі триває розслідування щодо деталей інциденту.

Попри повномасштабну війну, українські залізниці продовжують слідкувати за станом не лише колійного господарства, але й рухомого складу.

“Інтегруючись в Євросоюз, нам важливо тримати високу планку стандартів безпеки руху”, – зазначив Олександр Камишин.