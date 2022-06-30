Про це повідомив голова правління акціонерного товариства “Укрзалізниця” Олександр Камишин.
Вагони були у складі поїзда, який містив у собі ще 32 вагони, що поверталися порожніми після вивантаження зерна у порту Румунії. Всі 32 вагони належать українському приватному оператору.
Зерновози рухались на візках під колію, відстань якої між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм. Переставлені вони були у місті Унгени, що знаходиться в Молдові. Відповідно, ці візки належать молдовській залізниці.
За оперативною інформацією, причина сходу з рейок українських вагонів – за колійним господарством. Наразі триває розслідування щодо деталей інциденту.
Попри повномасштабну війну, українські залізниці продовжують слідкувати за станом не лише колійного господарства, але й рухомого складу.
“Інтегруючись в Євросоюз, нам важливо тримати високу планку стандартів безпеки руху”, – зазначив Олександр Камишин.
- Нагадаємо, що Уряд Сполученого Королівства надасть Україні до 10 млн фунтів стерлінгів. Велика Британія виділить кошти для ремонту української залізниці, аби полегшити вивезення зерна.
- Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Києва 16 червня заявив, що Європейський Союз працює над альтернативним маршрутом експорту українського зерна та круп через Румунію.
- Також Україна розробила два маршрути для вивозу зерна. Шлях експорту пролягатиме через Польщу та Румунію.