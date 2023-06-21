У вівторок, 20 червня, румунська прокуратура висунула обвинувачення американсько-британському інфлюенсеру Ендрю Тейту у торгівлі людьми, зґвалтуванні та створенні банди для сексуальної експлуатації жінок.

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У Румунії інфлюенсера звинувачують у торгівлі жінками // 2 фото

Тейту було пред’явлено звинувачення разом з його братом Трістаном. Вони перебувають під домашнім арештом в очікуванні розслідування жорстокого поводження з сімома жінками, яких заманили неправдивими заявами про стосунки.

Румунські прокурори заявили, що брати вербували своїх жертв, спокушаючи їх і неправдиво заявляючи, що хочуть стосунків або шлюбу.

Жертв потім відвезли на помешкання за межами столиці Бухареста, де шляхом фізичного насильства та психологічного залякування піддавали сексуальній експлуатації, примушуючи створювати порнографічний контент для сайтів соціальних мереж, що принесло велику фінансову вигоду, заявили прокурори.

Підозрювані звинувачення заперечують.

Брати Тейти, обидва колишні кікбоксери, є найвідомішими підозрюваними, які постали перед судом за торгівлю людьми в Румунії.

Сьогодні, 21 червня, суддя вирішить, чи продовжити тримання під вартою на 30 днів.

За словами прокуратури, 36-річного Ендрю Тейта також звинувачують у зґвалтуванні однієї з жертв, а 34-річного Трістана — у підбурюванні інших до насильства.

Торгівля людьми, як і зґвалтування, карається позбавленням волі на термін до 10 років.