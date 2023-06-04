Український уряд вирішив тимчасово заборонити експорт цукру, що може призвести до його нестачі в Румунії. Країна є найбільшим імпортером цукру з України.

Джерело: Observator News.

Країна ввезла майже 85 тисяч тонн українського цукру у період з жовтня 2022 по квітень 2023 року. Це у 26 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. На імпорт Румунії припадає 30% загального обсягу його імпорту в Європейському Союзі.

Нині в країні залишилися лише два цукрових заводи. Зокрема підприємство у місті Лудуш останніми роками зазнало фінансових труднощів. Він був урятований на початку 2023 року.

“У нас був дуже великий контракт на липень, 15 тисяч тонн, підписаний з Україною. Але виробник більше не зможе поставити цю кількість. Протягом двох місяців ми не зможемо бути присутніми з товаром. Покупці, безумовно, можуть очікувати підвищення цін на полицях. Товару дуже мало”, – підкреслила акціонерка заводу Міхаела Неагу.

У Лудуші виробництво власного цукру має розпочатись уже у вересні. Планується, що буряки для цукру постачатимуть 250 румунських фермерів.

Довідка. Кабмін України запровадив обмеження на експорт цукру з 5 червня до 15 вересня. Рішення ухвалили задля уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період.