У місті Девеселу в Румунії на місцевих виборах переобрали мера Іона Алімана, кандидата від соціал-демократів, незважаючи на те, що він помер від коронавірусу за 10 днів до голосування.

Про це повідомляє румунська служба “Радіо Свобода”.

Повідомляється, що 57-річний Аліман повинен був переобратися вже на третій термін, але на початку вересня захворів на коронавірус і 17 вересня помер у лікарні в Бухаресті.

Незважаючи на це, соціал-демократи продовжували за нього агітувати, щоб у разі його перемоги провести повторне голосування.

У Алімана було двоє суперників ㅡ від “Партії народного руху” і “Альянсу лібералів і демократів за Європу”.

Виборці підтримали покійного мера і віддали за нього 1020 голосів з 1600.

Після виборів городяни прийшли на могилу Аліман, щоб привітати з перемогою і вшанувати його пам’ять.

Тепер в Девеселу проведуть повторні вибори, а до цього моменту обов’язки мера виконуватиме його заступник.