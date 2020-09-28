Про це повідомляє румунська служба “Радіо Свобода”.
Повідомляється, що 57-річний Аліман повинен був переобратися вже на третій термін, але на початку вересня захворів на коронавірус і 17 вересня помер у лікарні в Бухаресті.
Незважаючи на це, соціал-демократи продовжували за нього агітувати, щоб у разі його перемоги провести повторне голосування.
У Алімана було двоє суперників ㅡ від “Партії народного руху” і “Альянсу лібералів і демократів за Європу”.
Виборці підтримали покійного мера і віддали за нього 1020 голосів з 1600.
Після виборів городяни прийшли на могилу Аліман, щоб привітати з перемогою і вшанувати його пам’ять.
Тепер в Девеселу проведуть повторні вибори, а до цього моменту обов’язки мера виконуватиме його заступник.
- Раніше повідомлялося, що міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер захворів на коронавірус COVID-19.