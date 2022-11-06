Про це повідомило Agerpres.
Путін під час розмови з нагоди так званого Дня народної єдності звинуватив Польщу, Румунію та Угорщину. Він заявив, що країни прагнуть “повернути території України, які після Другої світової відібрав у них Сталін”.
МЗС Румунії зазначило, що заяви російського президента “неправдиво навіюють” думки щодо цього питання.
У Румунії додали, що Росія “серйозно і брутально порушила” принципи міжнародного права, коли розпочала загарбницьку війну проти України.
“У цьому контексті Румунія підтверджує свою тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, — зазначено у повідомленні.
- У Міністерстві закордонних справ України спростували звинувачення німецького політика Рольфа Мютценіха щодо буцімто внесення його “до списку терористів в Україні”