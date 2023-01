Про це йдеться у Twitter румунського президента.

Клаус Йоганнес зауважив, що 4 січня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердив підтримку України у боротьбі з російською агресією.

Президент Румунії також засудив атаки РФ на цивільну та критичну інфраструктуру України назвавши це воєнними злочинами.

Окрім цього, додав Йоганнес, він повідомив Зеленському про занепокоєння Румунії щодо нещодавно ухваленого Верховною Радою України законопроєкту про нацменшини.

“Погодилися активізувати діалог для пошуку рішень для забезпечення найвищих стандартів захисту для румунської спільноти в Україні , подібно до української громади в Румунії”, – написав Йоганнес.

Conveyed to President @ZelenskyyUa Romania's concerns on the recently adopted Law on minorities and agreed to intensify the dialogue for finding solutions to ensure the highest standards of protection for the 🇷🇴 community in 🇺🇦, similar to the 🇺🇦 community in 🇷🇴.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 4, 2023