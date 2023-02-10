Про це повідомляє Радіо Свобода.
Після закінчення масованого обстрілу Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети типу “Калібр”, які були випущені з акваторії Чорного моря, перетнули кордон України та зайшли у повітряний простір інших держав – спершу Молдови, а опісля Румунії – після чого знову зайшли в український повітряний простір.
Водночас у міноборони Румунії заперечили, що у їхній повітряний простір заходили російські ракети.
Спершу у відомстві заявили, що “інформація про російську ракету, яка пролетіла над повітряним простором Румунії, не підтверджується”.
Трохи згодом міністерво випустило пресреліз, у якому наголосило, що “найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно в 35 кілометрах на північний схід від кордону”.
У міністерстві також зазначають, що система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила ракету, запущену Росією поблизу Кримського півострова, вона пролетіла над повітряним простором Республіки Молдова, але “повторно увійшла в повітряний простір України, жодного разу не перетинаючи повітряний простір Румунії”.
У міноборони Румунії додали, що після того, як було зафіксовано російські ракети, вони виконали всі стандартні процедури: два літаки МіГ-21 LanceR ВПС Румунії, які виконували навчальний політ, були “перенаправлені для доповнення варіантів реагування”.
“Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і два літаки відновили свою початкову місію”, – наголосили у румунському відомстві.
Водночас у Молдові підтвердили, що російські ракети сьогодні перетнули їх повітряний простір. У зв’язку із цим викликано російського посла.
Згідно з даними, російська ракета перетнула повітряний простір країни над комуною Мокра в Придністровському регіоні, а згодом над комуною Косеуці в районі Сороки в напрямку заходу України.
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