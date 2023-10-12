Там поінформували, що безпілотник упав у рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, що приблизно за 3 км на захід від міста Плауру. Уламки дрона були виявлені близько 5:00. Припускається, що БПЛА міг впасти і вибухнути, адже на місці виявили кратер.

В Міноборони Румунії заявили про рішуче засудження атак Росії проти об’єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. У відомстві назвали ці атаки невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.