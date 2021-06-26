У Римі (Італія) вперше відкрили для публіки підземелля Колізею: так званий гіпогей. Це приміщення, де гладіатори та тварини чекали, перш ніж вийти для боїв на арену.

Про це, зокрема, інформують американський телеканал CNN та агентство Reuters.

Як відомо, Колізей – амфітеатр, пам’ятка давньоримської архітектури, одна з найвідоміших споруд античного світу. Будівництво амфітеатру розпочалося за наказом імператора Веспасіана у 72 році н. е., а завершилося у 80 році н. е. (вже за правління його сина Тита).

Відтак, Колізею вже майже 2000 років.

На честь відкриття імператор Тит влаштував у Колізеї гладіаторські поєдинки та імітації морських боїв (для цього арену можна було наповнювати водою), які тривали протягом 100 днів. У поєдинках брали участь і тварини. Як зазначає, CNN із посиланням на давньоримського історика Євтропія, під час цих боїв було вбито близько 5000 тварин.

У період свого розквіту амфітеатр вміщував від 50 до 70 тисяч глядачів. Зараз же це одна з найвідоміших визначних пам’яток у світі, яку до пандемії коронавірусу щороку відвідували не менше 5 мільйонів людей.

Тепер же відвідувачі Колізею вперше отримали можливість досліджувати гіпогей — підземелля, де гладіатори готувалися до своїх смертельних боїв. Відкриття відбулося в п’ятницю.

Туристи зможуть пройти по спеціально спорудженій дерев’яній платформі та помилуватися коридорами та арками, які з’єднували гіпогей між кімнатами. Там гладіатори та тварини чекали перед тим, як увійти в древні “ліфти”, які піднімали їх на арену.

The heart of Rome’s Colosseum will be opened to the public after lengthy renovations. A new walkway opens up an area of the monument not accessible to visitors before https://t.co/T64iqb7nfN pic.twitter.com/DH2isDpDtD — Reuters (@Reuters) June 26, 2021

Відкриттю підземних коридорів передувала масштабна реставрація амфітеатру, яка стартувала в 2011 році та тривала 10 років. Тоді модний бренд Tod`s виділив на це 25 мільйонів євро.

Реставрація проводилася в три етапи: починаючи з очищення фасаду памʼятки архітектури і переходячи до підземних зон. Невелика частина гіпогею була відкрита для публіки у 2016 році.

Основні відновлювальні роботи в гіпогеї розпочалися в 2018 році, хоча їх доводилося призупиняти через пандемію.

Археологи, реставратори, інженери та архітектори були серед експертів, котрі працювали над тим, щоб максимально наблизити Колізей до його колишнього вигляду.

Для цього, зокрема, використовувалися фотографічні дослідження і картографування поверхні. Доводилося змивати бруд, водорості, лишайники та мікроорганізми, які накопичувався століттями. У деяких місцях спеціалістам довелося видалити сліди попередніх реставрацій, які з часом зруйнувалися, після чого замінити їх більш автентичними матеріалами.

Реставратори також встановили систему, яка зменшує проникнення води в камʼяну кладку ( що є однією з ключових причин гниття).