Про це, зокрема, інформують американський телеканал CNN та агентство Reuters.

Як відомо, Колізей – амфітеатр, пам’ятка давньоримської архітектури, одна з найвідоміших споруд античного світу. Будівництво амфітеатру розпочалося за наказом імператора Веспасіана у 72 році н. е., а завершилося у 80 році н. е. (вже за правління його сина Тита).

Відтак, Колізею вже майже 2000 років.

На честь відкриття імператор Тит влаштував у Колізеї гладіаторські поєдинки та імітації морських боїв (для цього арену можна було наповнювати водою), які тривали протягом 100 днів. У поєдинках брали участь і тварини. Як зазначає, CNN із посиланням на давньоримського історика Євтропія, під час цих боїв було вбито близько 5000 тварин.

У період свого розквіту амфітеатр вміщував від 50 до 70 тисяч глядачів. Зараз же це одна з найвідоміших визначних пам’яток у світі, яку до пандемії коронавірусу щороку відвідували не менше 5 мільйонів людей.

Тепер же відвідувачі Колізею вперше отримали можливість досліджувати гіпогей — підземелля, де гладіатори готувалися до своїх смертельних боїв. Відкриття відбулося в п’ятницю.

Туристи зможуть пройти по спеціально спорудженій дерев’яній платформі та помилуватися коридорами та арками, які з’єднували гіпогей між кімнатами. Там гладіатори та тварини чекали перед тим, як увійти в древні “ліфти”, які піднімали їх на арену.

The heart of Rome’s Colosseum will be opened to the public after lengthy renovations. A new walkway opens up an area of the monument not accessible to visitors before https://t.co/T64iqb7nfN pic.twitter.com/DH2isDpDtD

— Reuters (@Reuters) June 26, 2021