Сьогодні, 30 травня, у Ризі демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, який стояв у парку Кронвалда.

Джерело: LSM.lv.

Після демонтажу Ризьке агентство пам’ятників перемістило скульптуру Пушкіна на склад. Згодом її планують передати музею Спілки художників, який її зберігатиме.

Рішення про переміщення скульптури ухвалено у зв’язку з тим, що 2009 року Рада зі збереження та розвитку історичного центру Риги і Державна інспекція з охорони пам’яток культури не схвалили її розміщення в парку Кронвалда, рекомендувавши обрати інше місце.

Таким чином, те, що скульптура була встановлена в парку і до цього часу була там, було порушенням нормативних актів. 3 березня 2023 року Рада з пам’ятників Ризької думи висловилася за перенесення скульптури у відповідне місце.

Наприкінці квітня коаліція Ризької думи схвалила ідею, щоб пам’ятник Пушкіну перенесли в інше місце. Депутати вирішили вивчити можливі місця, де монумент згодом можуть поставити, а також висловили намір не зволікати з цим.

На початку березня Рада Ризької думи з пам’ятників підтримала демонтаж або перенесення шести пам’яток радянського часу, розташованих у межах міста, оскільки вони “прославляють радянський режим”.