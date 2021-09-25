Про це заявив президент країни Найіб Букела, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
З лютого центральноамериканська країна з населенням приблизно 6,4 мільйона осіб отримала близько 12 мільйонів вакцин.
Треті ін’єкції будуть зроблять особам віком понад 60 років, медичному персоналу, вчителям, військовослужбовцям, правоохоронцям і пожежникам, а також сальвадорцям з уже наявними проблемами зі здоров’ям.
“З огляду на успіх третьої дози в Ізраїлі, ми вирішили почати вводити третю дозу в Сальвадорі”, – зазначив Букела.
Отже, Сальвадор приєднується до висхідної групи латиноамериканських країн, які роблять ревакцинацію певним групам осіб з групи ризику, зокрема в Панамі, Еквадорі та Чилі.
- Президент США Джо Байден пообіцяв, що бустерна вакцина проти коронавірусу COVID-19 буде безплатною та доступною.