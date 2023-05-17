Джерело: Telegram.
Маляр наголосила, що ЗСУ рухаються далі, на окремих ділянках маємо просування.
Тоді як у Бахмуті запеклі бої, у самому місті ворог дещо просувається.
Все, що у військовому розумінні, можна зробити в цій ситуації — наше командування та бійці роблять. Роблять професійно та на межі можливостей”, – мовиться у дописі.
У Генштабі раніше зазначили, що протягом минулої доби, 16 травня, ЗСУ відбили 55 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Також противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Іванівського. Завдав авіаударів по районах Богданівки, Бахмута, Іванівського та Торецька. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Торецьк Донецької області.
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