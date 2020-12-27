В американському місті Сан-Франциско на католицьке Різдво з'явився загадковий моноліт, зроблений із імбирних пряників.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Незвичайний їстівний моноліт заввишки понад 2 метри був встановлений на вершині пагорба в парку Корона Хайтс.

Тристороння конструкція була скріплена глазур’ю і прикрашена мармеладками.

Офіційні особи Сан-Франциско заявили, що уявлення не мають, хто встановив пряниковий моноліт.

Конструкція порадувала місцевих жителів, які почали активно біля неї фотографуватися і ділитися знімками в соціальних мережах.

Люди ходили в парк до моноліту протягом всього дня. А дехто навіть спробував, який він на смак.

“It smells good.”

“Can frosting hold all that together?” San Francisco encounters a gingerbread monolith at Corona Heights Park. pic.twitter.com/DLJpBRYzWu — scott budman (@scottbudman) December 25, 2020

Філ Гінзбург, голова міського департаменту відпочинку і парків, повідомив місцевим ЗМІ, що моноліт залишиться на своєму місці “доти, доки печиво не розсиплеться”.

Варто відзначити, що конструкція простояла недовго. Як повідомляє місцева телестанція KGO-TV, моноліт розвалився вже наступного дня, 26 грудня.

Як відомо, раніше подібні, але металеві моноліти загадковим чином з’являлися в різних куточках світу. Перший моноліт був виявлений у листопаді в американському штаті Юта. Після цього схожі конструкції з’явилися в Румунії та Великій Британії.