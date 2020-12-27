Про це повідомляє агентство Associated Press.
Незвичайний їстівний моноліт заввишки понад 2 метри був встановлений на вершині пагорба в парку Корона Хайтс.
Тристороння конструкція була скріплена глазур’ю і прикрашена мармеладками.
Офіційні особи Сан-Франциско заявили, що уявлення не мають, хто встановив пряниковий моноліт.
Конструкція порадувала місцевих жителів, які почали активно біля неї фотографуватися і ділитися знімками в соціальних мережах.
Люди ходили в парк до моноліту протягом всього дня. А дехто навіть спробував, який він на смак.
“It smells good.”
“Can frosting hold all that together?”
San Francisco encounters a gingerbread monolith at Corona Heights Park. pic.twitter.com/DLJpBRYzWu
— scott budman (@scottbudman) December 25, 2020
Філ Гінзбург, голова міського департаменту відпочинку і парків, повідомив місцевим ЗМІ, що моноліт залишиться на своєму місці “доти, доки печиво не розсиплеться”.
Варто відзначити, що конструкція простояла недовго. Як повідомляє місцева телестанція KGO-TV, моноліт розвалився вже наступного дня, 26 грудня.
Як відомо, раніше подібні, але металеві моноліти загадковим чином з’являлися в різних куточках світу. Перший моноліт був виявлений у листопаді в американському штаті Юта. Після цього схожі конструкції з’явилися в Румунії та Великій Британії.
- Раніше митці арт-групи The Most Famous Artist ( “Найвідоміший митець”) заявили, що це вони встановили металеві моноліти в пустелі американського штату Юта, в Румунії і в штаті Каліфорнія.