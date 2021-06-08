Про це повідомляє Центр громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я.
Інцидент стався в дитячому санаторії в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. У хворих діагностували гастроентероколіт.
Діти скаржилися на біль в животі, нудоту, загальну слабкість, блювоту, пронос, підвищення температури тіла в межах 37,5-39 °C.
Серед постраждалих – 17 дітей з ходом хвороби середньої тяжкості, шість з них вже виписали. Решта 13 дітей з легким перебігом знаходяться в окремому корпусі лікарні під наглядом.
“Епідрозслідування встановило, що причиною спалаху стало недотримання персоналом санітарно-епідемічного режиму в закладі, а також порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей на території закладу. Проведення профілактичних, протиепідемічних заходів, лабораторних досліджень продовжується”, – повідомили у центрі.
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