В смт Сергіївка Одеської області сталося масове отруєння в санаторії — захворіли 30 дітей у віком до 15 років.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я.

Інцидент стався в дитячому санаторії в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. У хворих діагностували гастроентероколіт.

Діти скаржилися на біль в животі, нудоту, загальну слабкість, блювоту, пронос, підвищення температури тіла в межах 37,5-39 °C.

Серед постраждалих – 17 дітей з ходом хвороби середньої тяжкості, шість з них вже виписали. Решта 13 дітей з легким перебігом знаходяться в окремому корпусі лікарні під наглядом.

“Епідрозслідування встановило, що причиною спалаху стало недотримання персоналом санітарно-епідемічного режиму в закладі, а також порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей на території закладу. Проведення профілактичних, протиепідемічних заходів, лабораторних досліджень продовжується”, – повідомили у центрі.