У Санкт-Петербурзі горить приміщення на території машинобудівного заводу «Звезда»

У Росії укотре день починається з масштабної пожежі. Цього разу загорілася будівля машинобудівного заводу "Звезда" у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що території машинобудівного заводу виникла пожежа. На даний час горить площа у 200 квадратних метрів.

Даних щодо можливих жертв чи постраждалих внаслідок пожежі поки немає.

Ліквідацією пожежі займаються 7 одиниць техніки та 35 осіб особового складу МНС.

Додамо, що на заводі “Звезда” виготовляють дизельні двигуни багатоцільового призначення. Двигунами з цього заводу оснащено близько 90% швидкісних кораблів ВМФ РФ та прикордонних військ РФ.