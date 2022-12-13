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У Санкт-Петербурзі горить приміщення на території машинобудівного заводу «Звезда»

У Росії укотре день починається з масштабної пожежі. Цього разу загорілася будівля машинобудівного заводу "Звезда" у Санкт-Петербурзі.

Вівторок, 13 грудня 2022, 08:29
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Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Зазначається, що території машинобудівного заводу виникла пожежа. На даний час горить площа у 200 квадратних метрів.

Даних щодо можливих жертв чи постраждалих внаслідок пожежі поки немає.

Ліквідацією пожежі займаються 7 одиниць техніки та 35 осіб особового складу МНС.

Додамо, що на заводі “Звезда” виготовляють дизельні двигуни багатоцільового призначення. Двигунами з цього заводу оснащено близько 90% швидкісних кораблів ВМФ РФ та прикордонних військ РФ.

Теги: Росія, пожежа в Росії, пожежа, Санкт-Петербург

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