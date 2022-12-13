У Санкт-Петербурзі горить приміщення на території машинобудівного заводу «Звезда»

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Зазначається, що території машинобудівного заводу виникла пожежа. На даний час горить площа у 200 квадратних метрів.
Даних щодо можливих жертв чи постраждалих внаслідок пожежі поки немає.
Ліквідацією пожежі займаються 7 одиниць техніки та 35 осіб особового складу МНС.
Додамо, що на заводі “Звезда” виготовляють дизельні двигуни багатоцільового призначення. Двигунами з цього заводу оснащено близько 90% швидкісних кораблів ВМФ РФ та прикордонних військ РФ.
- 12 грудня У Росії горів ТЦ “Стройпарк” в місті Балашиха (Московська область).
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