Громадянин РФ вчинив напад на співробітника Державної прикордонної служби України у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби.

Напад стався 19 лютого в той час, як прикордонних виконував завдання з охорони Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі. Нападник, громадянин РФ, був озброєний ножем.

“Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця відразу, щойно йому відчинили двері. Лише завдячуючи реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися не смертельними”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, чоловік був записаний на прийом в Генконсульство. Причини нападу невідомі.

Після того, що сталося, на місце викликали поліцію та “швидку”. Першу допомогу постраждалому надав інший військовослужбовець.