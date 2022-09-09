У підписаному Президентом України Володимиром Зеленським санкційному списку РНБО немає жодного російського олігарха, зокрема Олега Дерипаски, Аркадія Ротенберга та Михайла Фрідмана.

Про це повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму Telegram.

“Вчора [президент України Володимир] Зеленський заявив, що РНБО наклало санкції на 606 рускіх. Так от серед них – жодного путінського олігарха з активами в Україні. Жодного!”, — наголосив Шабунін.

Зазначається, що в Олега Дерипаски можна було б конфіскувати найбільший в Європі завод кольорової металургії — Миколаївський глиноземний. У Михайла Фрідмана — “Альфа-банк”, в Аркадія Ротенберга — один із найбільших ТРЦ України, Ocean Plaza в Києві: “Але в рішенні РНБО чомусь немає ані Дерипаски, ані Фрідмана, ані Ротенберга. А це значить, що їх активам нічого не загрожує. За сім місяців війни РНБО не спромоглося включити цих (та купу інших) путінських олігархів до санкційного списку”, — додав Шабунін.

Водночас Шабунін нагадав, що головою РНБО є Володимир Зеленський, а Офіс Президента погоджує проєкти рішення Ради безпеки.