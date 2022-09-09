Про це повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму Telegram.
“Вчора [президент України Володимир] Зеленський заявив, що РНБО наклало санкції на 606 рускіх. Так от серед них – жодного путінського олігарха з активами в Україні. Жодного!”, — наголосив Шабунін.
Зазначається, що в Олега Дерипаски можна було б конфіскувати найбільший в Європі завод кольорової металургії — Миколаївський глиноземний. У Михайла Фрідмана — “Альфа-банк”, в Аркадія Ротенберга — один із найбільших ТРЦ України, Ocean Plaza в Києві: “Але в рішенні РНБО чомусь немає ані Дерипаски, ані Фрідмана, ані Ротенберга. А це значить, що їх активам нічого не загрожує. За сім місяців війни РНБО не спромоглося включити цих (та купу інших) путінських олігархів до санкційного списку”, — додав Шабунін.
Водночас Шабунін нагадав, що головою РНБО є Володимир Зеленський, а Офіс Президента погоджує проєкти рішення Ради безпеки.
- Віталій Шабунін нагадав, що більш як два місяці тому Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволили конфісковувати майно росіян в Україні. Проте, наголосив він, за цей час державні органи не подали жодної заяви до суду щодо стягнення таких активів.
- В ЄС схвалили сьомий пакет санкцій щодо РФ. Відповідно до санкцій, імпорт російського золота буде заборонено. Також передбачається замороження активів російського “Сбербанку”.
- 27 липня стало відомо, що столичний торговельний центр Ocean Plaza припинить свою роботу. Причина — мажоритарним власником досі є компанія, що повʼязана з російським олігархом Аркадієм Ротенбергом.